Door: BV

De Japanners hebben wat met papier. Vorige maand passeerde er een Lexus die helemaal van stukjes karton was gemaakt en Nissan kon dat blijkbaar maar moeilijk verdragen. Dat vouwde daarom maar een Juke. Origami. Dat zet de Japanse roots van het model in de verf. 200 uur werd eraan gevouwd en er kropen meer dan 2.000 stukjes papier in.