Fiat plaagt met Spider

Door: BV

Later deze maand debuteert de nieuwe Fiat Spider. Dat is de kleine open tweezitter die gebaseerd is op de Mazda MX-5. Fiat gebruikt het onderstel en de structuur van de kleine open Japanner, wellicht met identieke glaspartijen en hetzelfde dak, maar zal een ander design injecteren voor de snoet en staart van de auto.

Sneller dan Mazda MX-5

Daarnaast opteren de Italianen voor hun eigen aandrijflijn. Details daarover zijn nog niet vrijgegeven, maar eigenlijk is zo goed als zeker dat er een 1.4l viercilinder turbomotor onder de kap komt. Die is wellicht tot 180pk sterk, wat betekent dat deze Italiaan meer paarden aan de teugels houdt dan de Japanse donorauto.