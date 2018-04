Zo verkoopt Bugatti de Chiron

Door: BV

De Bugatti Veyron gaat de geschiedenisboeken in als een auto die het begrip supersportwagen opnieuw definieerde. En de aanstormende Chiron wordt nog straffer. Beter, krachtiger, sneller, maar ook duurder. Dat betekent wellicht ook dat een onderhoud nu meer dan € 20.000 zal kosten. En bij die nieuwe auto hoort ook een nieuwe huisstijl. Luxueus en klinisch schoon. Ze is al geïnstalleerd in drie toonzalen. In Manhattan, in Miami en in het Franse Mulhouse waar het merk z’n thuisbasis heeft. Dit is hoe het eruit ziet.

Heb je geen tijd of zin om het vliegtuig te pakken? Geen nood. Met een beetje geduld kom je binnenkort ook aan je trekken in München, Monaco of Tokio. Bugatti is al bezig met de voorbereidingen voor haar dealershowrooms aldaar.