De Humvee is terug

Door: BV

In 2009 viel het doek over de civiele versie van de Hummer H1. Logisch, want General Motors trok de stekker uit het ganse merk. Maar nu is hij terug. Niet alleen in de VS overigens, maar ook gewoon bij ons. Gentleman Car, de vroegere importeur van Hummer in de Benelux haalt een nieuwe civiele versie naar hier. Omwille van naamrechten heet die nu gewoon Humvee, maar daar zal wel niemand van wakker liggen.

In 1992 maakte het bedrijf voor het eerst een particuliere versie van de H1. Het hoekige gedaante werd toen (in pré-Toyota Prius-tijden) gretig geadopteerd door de bekende Amerikanen (waarvan Arnold Schwarzenegger zowat de grootste fan is) en opeens stond het nicheproduct in de aandacht. Zo hard zelfs dat General Motors er een heel merk rond wilde bouwen. Dat mislukte.

Eerder dit jaar zag het er nog naar uit dat de militaire Humvee vervangen zou worden door deze JLTV. Maar de Amerikaanse overheid bestelde niettemin nog eens duizenden Humvees. De toekomst is daardoor al verzekerd tot 2018.

Geen goedkoop grapje

De invoerder biedt drie krachtbronnen aan. Een 6,5l diesel met 190pk, dezelfde motor maar dan met 250pk en een 6,2l V8 benzine. Goedkoop zijn ze niet. Je moet op minstens € 200.000 rekenen.