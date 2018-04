Door: BV

Mercedes presenteerde de actuele SL in 2012. En drie jaar later begint het te kriebelen voor een facelift. Hier is ie.

Op details is het nog wachten tot de L.A. Motorshow de deuren opent, maar de eerste foto is er inmiddels. Daaruit kunnen we in elk geval al afleiden dat de smoel wat meer weg heeft van de AMG GT, met onder meer een grille die onderaan nu breder is dan bovenaan. Maar dat zal zeker niet de enige wijziging zijn. Volgende week zijn er meer details.