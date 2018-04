Eerste schets nieuwe Kia Cadenza

Door: ADD

De Koreaanse autofabrikant Kia brengt volgend jaar de nieuwe Cadenza op de markt. En ook al komt dat model uit de bovenste middenklasse niet naar ons land, toch kunnen we even naar de zopas vrijgegeven schets kijken. Daarop zien we dat Kia designer Peter Schreyer en zijn team een auto met een lange motorkap, korte overhangen en een vlakke daklijn getekend hebben. En doet het lijnenspel van de Cadenza met zijn brede kont, horizontale lichten en chroomlijst, zijn coupé-achtig gevormde flank en agressieve voorzijde niet denken aan modellen van de populaire Zuid-Duitse constructeurs?