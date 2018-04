Volkswagen Beetle Dune voorgesteld in L.A.

Door: BV

Volkswagen heeft de Beetle Dune voorgesteld. Een modelvariant die gebaseerd is op een concept car van vorig jaar en te krijgen zal zijn in zowel een gesloten als een dakloze vorm en z’n inspiratie (van ver) haalt bij de duinbuggy’s die vooral in de seventies op basis van de VW Kever werden gebouwd.

Hoger, breder

De voornaamste technische aanpassingen zijn een ophanging die een beetje verhoogd is en met een spoorbreedte die een tikkeltje toenam. De overige aanpassingen zijn vooral esthetisch. Nieuwe voor- en achterbumpers, beschermlijsten (zonder echte functie, want ze zijn in plastic), een spoiler, LED-achterlichten en specifieke 18-duimers die veel te schadegevoelig zijn om ook echt mee de duinen in te trekken.

Ook voor ons?

De Beetle Dune is in de eerste plaats bestemd voor Amerika, waar het model z’n grootste populariteit geniet. Begin volgend jaar is de gesloten variant er te koop, de cabrio volgt later. De enige beschikbare motor wordt er een 1.8 TFSI met 170pk, gecombineerd met een automaat. Of de Beetle Dune ooit de oversteek maakt naar ons continent, is nog koffiedik kijken.