Infiniti QX30 is crossover... crossover

Door: BV

Enkele weken geleden maakten we voor het eerst kennis met de Infiniti Q30. Een premium Japanner die z’n Mercedes-genen niet kan wegsteken, maar die in tegenstelling tot de A-Klasse waarop hij gebaseerd is, een wat avontuurlijker voorkomen heeft. En hij staat ook wat hoger van de grond. Een crossover dus, al wordt dat nu een beetje verwarrend. Op het Autosalon van Los Angeles toont Infiniti immers de QX30. Dat is zeker geen terreinwagen. En eigenlijk ook geen echte SUV. Dus is het een crossover crossover?

Stoer aangekleed

Zoals gezegd, de Q30 heeft al een wat hogere bodemvrijheid die gepaard gaat met een aankleding die wat stoerder is dan gemiddeld. De QX30 gaat alleen nog een tikkeltje verder door er onder meer (namaak) beschermlijsten in de hertekende bumpers aan toe te voegen. Iets wat hooguit past bij een uitrustingsniveau, niet bij een 'model'. Over de techniek zeggen de Japanners nog niets, maar neem maar van ons aan dat die helemaal identiek wordt aan die van het reeds geïntroduceerde model. Verwarrend? Wellicht. Beetje belachelijk? Dat moeten de verkoopscijfers uitwijzen.