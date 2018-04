Vernieuwde Mercedes SL leunt tegen in bochten

Door: BV

Vorige week wisten we al hoe de opgefriste SL van Mercedes eruit zo zien. Nu zijn er meer details. Daarbij horen aangepaste motoren én een nieuwe snufje dat de rijbeleving in de bochten drastisch moet veranderen.

Afgetraind

Bijna alle motoren winnen pk’s. De SL 400 levert nu 367pk en 500Nm (+ 35pk en 20Nm), de SL 500 blijft op 455pk en 700Nm maar ruilt z’n zeventrapsautomaat in voor een exemplaar met 9 verzetten. De SL 63 AMG wordt nu 585pk sterk (was 537) en de 65 blijft ongewijzigd op 630pk en 1.000Nm.

Beter bochten nemen

Mercedes introduceert Active Body Control met een nieuwe Curve Tilting Function op de SL. Dat houdt in dat de tweezitter in bochten maximaal 2,65 graden naar binnen kan hellen bij snelheden tussen 15 en 180km/u. Een beetje zoals een motor dus en net het tegenovergestelde van wat een auto normaal gezien doet. De functie reduceert het effect van de dwarsversnelling voor de inzittenden en moet aldus voor meer comfort zorgen. Waar het snufje géén verbetering in brengt, is het feitelijke vermogen om bochten te nemen. Integendeel - de banden aan de buitenzijde moeten nog harder werken dan anders. Je bent er dus niet sneller mee.

Makkelijk inladen

Een vouwdak dat uit de weg gaat als je wil inladen, ook al is het ingeklapt, kennen we al. Maar tot nog toe moest je het bagagescherm (dat in open of gesloten toestand in een andere positie staat die de bagagecapaciteit beïnvloedt) zelf verzetten. Nu doet de Merc dat automatisch.