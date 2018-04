Nieuwe Kia Cadenza is het onbelangrijkste nieuws van de dag

Door: BV

In Europa kan je bij Kia niets groters krijgen dan de Optima. Maar in grote delen van Azië en de VS staat er ook nog een K7 of Cadenza (de naam verschilt per regio) in het gamma. Vergelijkbaar met een BMW 5-Reeks of Audi A6. En Kia wil opklimmen op de premium ladder.

Zonder frullen

De nieuwe Cadenza oogt behoorlijk Europees. Statig en dynamisch tegelijk en zonder al te veel frullen. Het interieur sluit daarbij aan.

Bij de voorstelling van de nieuwe Cadenza horen geen technische specificaties. Die moeten de Koreanen blijkbaar nog uitzoeken. Maar omdat er 3,3 op de kofferklep staat, gaan we ervan uit dat de 3,2l V6 van de vorige generatie is opgewaardeerd en een tikkeltje groter werd.

Niet dat dit alles van belang is: de Cadenza komt niet naar Europa.