Bugatti bevestigt wat iedereen al weet

Door: BV

Al ruim een jaar geleden deden we al eens uitgebreid uit de doeken waarom de Veyron-opvolger Chiron zou heten. Er was eigenlijk geen twijfel meer dat de naam van Bugatti’s beroemde testpiloot uit de jaren twintig en dertig van vorige eeuw op de kofferklep van de nieuwe supercar zou komen. Maar Bugatti had die keuze al die tijd nog niet bevestigd. Tot nu.

Meer dan 100 bestellingen

Bugatti belooft dat de Chiron de “krachtigste, snelste, meest luxueuze en meest exclusieve supercar ooit” wordt. Maar over details wordt nog niet gerept. Het bedrijf wil wel kwijt dat het al 100 orders op zak heeft. Van de originele Veyron werden 450 stuks gebouwd, maar ditmaal gaat Bugatti waarschijnlijk voor 500 exemplaren. In 2018 wordt dan een Targa verwacht.