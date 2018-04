Door: ADD

Momenteel biedt Subaru zijn hybride modellen enkel overzee aan, maar daar komt verandering in. Over twee jaar zullen de SUV's Forester en XV ook bij ons met elektrische ondersteuning in de catalogus staan. De Japanners kondigen bovendien aan dat ze hun boxermotoren efficiënter willen maken. Ze hebben het over een nieuwe generatie motoren.