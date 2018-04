Maakt Honda S2000 comeback?

Door: ADD

Het gonst van de geruchten dat Honda aan een nieuwe versie van de roadster S2000 werkt. Die zal dan vooral tegen de Mazda MX-5 en de grotendeels identieke Fiat 124 Spider moeten aantreden, maar wel gewapend met meer pk’s. Het Japans-Italiaans duo komt momenteel op maximaal 160pk. De Honda daarentegen zou in de top-versie de 300pk sterke 2.0-liter turbo benzinemotor van de Honda Civic Type R krijgen.



Meer emotie

Honda is al een tijdje bezig om meer emotie in hun aanbad te stoppen, denk maar aan de Type R en de nieuwe editie de supersportwagen NSX. De S2000 moet op dit elan verdergaan. Concurrenten Toyota, Mazda en Nissan werken immers ook aan sportieve modellen. Toyota ontwikkeld samen met BMW een nieuwe Supra (BMW: de Z4), Mazda hoopt de RX-7 met wankelmotor nieuw leven te kunnen inblazen en Nissan breidt de Z-reeks uit.

Sloeg bij ons niet aan, in VS wel



De eerste S2000’s werden tussen 1999 en 2009 gebouwd met een klassieke lay-out met een motor voorin, achterwielaandrijving en een hoogtoerige viercilinder benzinemotor met 240pk. Echt succesvol waren die in Europa niet. In de VS daarentegen was de S2000 met bijna 67.000 verkochte exemplaren een hit.