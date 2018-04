Viercilinder Porsche Boxster en Cayman aangekondigd

Door: BV

Porsche herdoopt de Cayman en Boxster bij de aanstormende facelift. Ze krijgen dan beide het cijfer 718 voor hun naam. Dat is een weinig subtiele verwijzing naar de geschiedenis van het merk in de hoop dat de viercilinders die Porsche in het chassis dropt makkelijker verteerbaar zullen zijn. De in 1957 voorgestelde open racer met exact die naam (waarvan we een fotootje op onze Facebook-pagina hebben gedropt) deed het uitstekend in verschillende wedstrijden met een bescheiden 142pk viercilindertje tot hij in 1960 met pensioen ging. In 1958 won de auto de 24-uurs-race van Le Mans.

Een zestienhonderd is niet uitgesloten

Veel meer details wil Porsche nog niet kwijt over de viercilinders. Maar er gonst wel één en ander door de wandelgangen. Daar wordt gegokt op een 1.6 - jaja, een zestienhonderdje - en 2.0 met vermogens tot 286pk. Beide modellen gaan volgend jaar in de verkoop.