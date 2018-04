Wat als de Bentley Bentayga een SUV Coupé was?

Door: BV

De Bentley Bentayga doet heel wat stof opwaaien. Niet alleen omdat het de eerste SUV van het luxemerk is, maar ook omdat z’n vormgeving niet meteen bejubeld wordt. En toch zal Bentley ermee door moeten. Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat die gekunstelde lijnen een anker zullen uitwerpen voor de verkoopscijfers.

Bentley SUV Coupé

Bentley zelf kijkt inmiddels al verder, naar een mogelijke afgeleide met coupé-lijnen. Een superlatieve versie voor een Mercedes GLE Coupé of BMW X6 dus. Photoshopper RM Car Design wachtte niet op het merk zelf en maakte er zelf al één. En omdat dergelijke klussen een grote mate van voorspelbaarheid hebben, is het eindresultaat wellicht niet eens ver van de waarheid. Nu is het wachten op Bentley. De geruchtenmolen suggereert dat het merk in maart op het Autosalon van Genève al een proefballonnetje zou kunnen oplaten in de vorm van een concept car.