E-Ray bewijst: elektrische Corvette komt

Uit documenten van het Amerikaanse patentbureau blijkt dat Chevrolet de namen ‘Corvette E-Ray’ en ‘E-Ray’ heeft geregistreerd. Dat verhindert andere bedrijven om er gebruik van te maken, maar het is ook een eerste bewijs dat er een groenere versie van de Amerikaanse sportwagen op komst is. Die heet in z’n basisuitvoering ‘Stingray’.

Elektrisch of plug-in-hybride?

Waar de E voor staat, ligt nogal voor de hand. Maar dat geeft geen uitsluitsel over de definitieve bedoelingen van General Motors. Gaat het om een zuiver elektrische versie, een hybride of een plugin-hybride? En wordt het een studiemodel of een productieversie. Maar omdat Chevrolet volgende maand al op het CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas present is, komen we daar misschien al meer te weten.