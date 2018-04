Zie de BMW M4 GTS het Nürburgringrecord aan diggelen rijden

Door: BV

Eigenlijk wisten we al wel dat BMW de M4 GTS in een absoluut criminele tijd over de Nürburging had gestuurd. 9 seconden sneller dan de 510pk sterke Alfa Romeo Giulia. En een bijna ongelooflijke 24 tellen harder dan een normale M4. Maar omdat zo’n zaken in de categorie van eerst zien, dan geloven vallen, is er nu eindelijk een video.

Droge jongen

BMW M testrijder Jörg Weidinger zit er 7 minuten en 28 seconden lang aan het stuur. En hij geeft in de video hier ook nog commentaar. Echt overbrengen dat er iets opwindends aan de gang is, doet de Duitser niet. Meer details over het Nürburgringrecord vind je hier.