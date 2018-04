Koop de originele Chevy Camaro Bumblebee uit Transformers 4

Door: BV

Later deze maand gaat er nog maar eens een filmwagen onder de hamer. Het gaat om de originele 1967 Chevrolet Camaro uit Transformers: Age of Extinction. De auto komt in het begin van de prent in beeld, voor de Bumblebee wordt vervangen door een Camaro SS concept. Die was speciaal voor de film gebouwd.

Origineel?

Wanneer we origineel zeggen, bedoelen we dat de auto effectief voor de opnames gebruikt werd. Dat wil niet zeggen dat de Camaro nog is zoals hij uit de fabriek kwam. Integendeel - hij onderging een hele hoop aanpassingen. De koetswerkkit en de abnormaal brede velgen zijn daarvan de belangrijkste. Maar de koper zal wellicht vooral dieper in de buidel tasten voor de Transformer-elementen: de unieke striping en badges. Barrett Jackson veilt de filmster aan de hoogste bieder. Er is geen minimum ingesteld, dus je weet maar nooit…