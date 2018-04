Wacht nog even met een nieuwe Mondeo, de facelift is klaar

Door: BV

Fords Mondeo kennen de Amerikanen onder de naam Fusion. En ze kennen hem al langer dan wij. Daar werd de jongste generatie immers al in 2012 voorgesteld, terwijl hij pas in 2014 in Europa werd gecommercialiseerd. Dat had overigens heel wat te maken met de beslissing om de productie te verhuizen van ons eigen Genk naar Valencia. Het is dus niet zo gek dat Ford nu, vier jaar in de carrière van het model, aan een opfrisbeurt werkt. Een aanpassing die voor de Europese markt abnormaal vroeg komt.

Volgende week wordt de nieuwe Fusion voorgesteld op het Autosalon van Detroit, maar Ford Amerika is niet in z’n gebruikelijke geheimzinnige bui. Het opgefriste model rijdt er al gewoon rond.

Facelift volgens het boekje

De aanpassingen zijn niet al te ingrijpend. Maar geen enkele facelift is compleet zonder aanpassingen aan de grille, de bumpers en de koplampen. Achteraan ook nieuwe staartlichten en dubbele chromen eindpijpen voor de uitlaatlijn. Tussen de achterlichten zit nu een streepje chroom, maar of dat ook de Atlantische Oceaan oversteekt, is nog geen uitgemaakte zaak.

Wanneer komt de vernieuwde Mondeo naar Europa?

Wat er aan de binnenkant wijzigt, weten we nog niet. Net zo min als we weten wanneer Ford van plan is ze in Europa door te voeren. Maar één ding is zeker - de opfrisbeurt is nu al klaar. Dat hou je toch beter in je achterhoofd als je van plan bent je handtekening onder een bestelbon te zetten.