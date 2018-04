Alles over de nieuwe Mercedes E-Klasse

Door: BV

Mercedes heeft de feestelijke lancering van de nieuwe E-Klasse deskundig verknoeid door de foto’s te snel op het web te gooien. We wisten dus al dat de nieuwe E nu nauwelijks nog te onderscheiden is van een C-Klasse en bijna net zo veel overeenkomsten vertoont met de S-Klasse.

Je zal dus vooral naar de afmetingen moeten kijken als je hem wil herkennen. En daarover gesproken: de E wordt groter. Tussen beide assen komt er 6,5cm bij, en in het totaal wordt hij 4,3cm groter. De achterlichten hebben een speciale afwerking die volgens de Duitsers aan ‘sterrenstof’ doet denken. Maar zelfs dat wisten we al.

In het interieur - alweer, eigenlijk géén nieuws - is de blikvanger de aanwezigheid van 2 erg grote schermen. De elektronische hocus pocus kan je dirigeren door je vingers over aanraakgevoelige knoppen te sturen, door tegen de auto te spreken of via een touchpad in de middentunnel. Er is wel een kleine domper op de feestvreugde, want die widescreen cockpit… daarvoor moet je bijbetalen.

Motoren en onderstel

De motoren dan, ja daar wisten we nog niets over. De E komt meteen met twee diesels en één benzine en zal op de hielen gezeten worden door een plug-in-hybride. De belangrijkste nieuwigheid is een nieuwe 1950cc viercilinder diesel. Die levert al 195pk en sleurt de toch niet kleine E naar 100 in 7,3 seconden en stoot amper 102g/CO2/km uit. Alle motoren worden meteen gekoppeld aan een automaat met 9 (ja, negen) verzetten, maar er komt later nog wel een handbak voor enkele lagere versies. Er zijn vier verschillende ophangingsversies beschikbaar, waaronder een complete luchtophanging. En Mercedes steekt weer meer elektronische waakhonden in de auto. Wel slim: het voorziet nu ook een knopje waarmee je ze allemaal beperkt. Dat betekent op z’n minst dat uit tests is gebleken dat er een flinke hoeveelheid mensen ze hinderlijk vinden.

Afsluiten doen we met een tabelletje met de reeds aangekondigde varianten: