Fisker Karma is nu VLF Destino

Door: BV

De Karma is dood, leve de VLF Destino. Immers, niet alleen automerk Fisker, maar ook het jonge VLF Automotive, hebben rechten voor de bouw ervan. Bij de oprichters van die laatste: Bob Lutz - voormalig topman bij GM - en… ontwerper Henrik Fisker zelf.

Het hoeft geen betoog dat de Destino in grote lijnen nog altijd sterk op de Karma lijkt. Hier en daar zijn enkele visuele aanpassingen gedaan om de auto weer fris te laten ogen en laten we maar niet te veel reppen over het front dat nogal veel wegheeft van de Jaguar CX-75. Hendrik Fisker ligt al genoeg in de clinch met de Britten.

Onderhuids gaat het er compleet anders aan toe dan bij de vroegere Karma. Dat was een plug-in hybride. De VLF Destino daarentegen doet het met een old school en moddervette V8. Het blok is 6.2 liter groot en wordt geleend van de Corvette ZR1. Daarom geniet het zomaar eventjes 640pk. Met dank aan een kanjer van een supercharger.

De Destino is een joekel van een coupé, en dat beeld wordt nog eens versterkt door de gigantische 22 inch wielen. Op de weegschaal tikt de auto bijna twee ton aan, maar daarmee heeft het immense vermogen geen enkele moeite. In vier tellen kan de Destino naar 100 km/u snellen en de topsnelheid ligt op zo'n 320 km/u. Helaas is hij ook behoorlijk prijzig. Je moet er minstens $ 220.000 voor uittrekken.