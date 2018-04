Formule 1 in de sneeuw

Door: ADD

Terwijl zijn collega's zich negen weken voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in de fitness in het zweet werken en in lange briefings met de ingenieurs de finesses van hun nieuwe bolides bespreken, beleefde Max Verstappen een klein avontuurtje in de Oostenrijkse bergen.

Vandaag loodste de jongste F1-piloot tijdens een showrun zijn Red Bull over de legendarische ski-afdaling 'Streif' in Kitzbühl, Tirol. In de RB7 (de wagen waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd) scheurde hij over de ijzige piste. Dankzij de sneeuwkettingen, spikes op de Pirelli-regenbanden en een aangepaste motorsturing (om overmatig spinnen te voorkomen) verliep alles vlekkeloos. Achteraf grapte Verstappen dat hij veel meer schrik zou gehad hebben, als hij naar beneden had moeten skiën.