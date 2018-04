Jaguar F-Type SVR met bijna 600pk

Door: BV

Het is drie jaar geleden dat de Jaguar F-Type voor het eerst aan de wereld werd getoond. En in z’n verschillende smaken hebben we nooit gevonden dat hij een gebrek aan pk’s had. Sterker nog, we denken dat de zescilinder zelfs een evenwichtiger pakket vormt dan de V8. Maar er zit natuurlijk altijd wel iemand op meer pk’s te wachten. En kijk, nu wordt die bediend. Het gaat nog om officieuze details, maar dat maakt het er niet minder smakelijk op.

Herinner je je Poject 7 nog?

Jaguar bouwde op basis van de F-Type al de exclusieve Project 7. Die ontwikkelde 575pk en dat vermogen neemt de snelste F-Type over. Maar er zijn zo mogelijk nog meer Newtonmeters: 700 in plaats van 680 voor de Project 7.

Wat voor effect dat heeft? Wel, van 0 naar 100 km/u is ruim binnen de vier tellen gepiept en doorknallen kan helemaal tot 322 km/u. Althans, de coupé-variant. Bij de F-type SVR Roadster is de koek op bij 312 km/u. Wel accelereert hij net zo hard naar de honderd. De Project 7 noteert 3,9 seconden en 300 km/u.

Om dat voor mekaar te krijgen heeft Jaguar de SVR uitgerust met vierwielaandrijving en een actieve achterspoiler. Dat eerste zorgt ervoor dat je sneller bent vanaf de meet, maar het drukt normaal gezien wat de topsnelheid (omwille van het gewicht), maar die actieve staartvleugel maakt de F-Type op snelheid wat gladder om dat te compenseren. En er werd elders ook wat gewicht bespaard. 10kg om exact te zijn, wat heel wat met de wielen te maken heeft. En als extraatje kan je nog wat gewichtsbesparende opties aanvinken. Keramische remschijven sparen 21kg uit, een titanium uitlaatlijn doet er nog eens 12kg vanaf.