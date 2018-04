Wie wil Bonds Aston Martin DB10 voor bijna € 2 miljoen?

Door: ADD

Het Britse veilinghuis Christies veilt op 18 februari 2016 één van James Bonds officiële auto's uit de meest recente 007-film "Spectre", een Aston Martin DB10. De auto is gesigneerd door acteur Daniel Craig himself. Christies verwacht een verkoopprijs tussen de 1 en 1,5 miljoen pond (€ 1,3-1,95 miljoen). De opbrengst zal worden gedoneerd aan een goed doel, onder andere Artsen Zonder Grenzen en de ontmijningsdienst van de Verenigde Naties (UNMAS).

Alleen voor "Spectre"

Aston Martin heeft de DB10 speciaal voor "Spectre" ontwikkeld en in erg beperkte oplage gebouwd. In totaal zijn er slechts tien van hen. Acht auto's werden aangepast voor de film (waarvan er 7 tot schroot herleid werden) en twee bleven als showauto in fabrieksstaat. Die bij Christies is een van hen. Volgens het veilinghuis is dit de enige DB10 uit de huidige Bondfilm die ooit verkocht zal worden.