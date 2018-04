Zie jij waarom deze Bugatti Veyron maar € 75.000 kost?

Door: BV

Op het eerste zicht is er niet veel mis met de Bugatti Veyron die hier te koop wordt aangeboden. Maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer er iets begint te knagen. En ja hoor, er is wel degelijk een reden voor z’n abnormaal mager prijskaartje van (omgerekend) zo’n € 75.000.

Het is inderdaad geen echt exemplaar. Deze faux-Veyron was ooit een Ford Cougar uit 2001. Een topversie weliswaar, met een 3.0 V6, maar die levert een piekvermogen dat ongeveer vergelijkbaar is met wat de Veyron gebruikt om z’n vleugel te verstellen. Maar je kan er vast wel mensen mee om de tuin leiden… het is niet de slechtste replica ooit. Niet schrikken als je na aankoop ook een brief van de juridische dienst van Bugatti in de bus krijgt…