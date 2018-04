Door: BV

Een vierdeursje in het B-segment. Daar moet Europa niet van weten. Dat is het Oude Continent al in de seventies ontgroeid. Van toen de eerste hatchbacks er kwamen, eigenlijk. Alleen in Zuid-Europa vind je ze nog. VW bouwt nu een Polo met koffer, maar die is alleen voor India. Hij heet Ameo, een verwijzing naar de Latijnse term voor liefde.

Onder de kap krijgt deze Polo een 1.2 driepitter met 74pk of een 1.5l diesel met 89pk. En je kan zelfs een DSG krijgen.