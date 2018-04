Dieselgate: Audi stelt terugroepplan VS voor

Door: ADD

Het is ondertussen al van 18 september geleden dat de VW-groep toegaf in de VS sinds 2009 bijna 600.000 dieselwagens met een "Defeat Device" uitgerust te hebben. En nu heeft Audi gisteren aan de Amerikaanse milieu-autoriteiten een voorstel ingediend om de illegale software in ongeveer 85.000 dieselvoertuigen te verwijderen.

"We hebben de plannen binnen de vooropgestelde termijn ingediend," aldus een Audi-woordvoerder, details noemde hij niet. Zo werd de deadline die om middernacht afliep en door het Californische milieu-agentschap CARB opgelegd was, nipt gerespecteerd.

De milieu-autoriteiten hebben voorlopig nog niet gereageerd. Volgens hun statuten hebben ze 20 werkdagen om het voorstel van Audi te bekijken. Verschillende VW-modellen zullen aangepast moeten worden, onder meer de VW Touareg en Porsche Cayenne en de Audi's Q7, A6, A7, A8. De getroffen auto's hebben allemaal een door Audi ontwikkelde 3.0l zescilinder diesel.