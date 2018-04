Je kan niet naast de Citroën Spacetourer Hyphen kijken

Door: BV

Ken jij Hyphen Hyphen? Wel, felicitaties. Wij wisten pas na een googlesessie dat het een Frans rockkwartet is. Citroën kent ze duidelijk wel, want het werkt ermee samen om de aanstormende nieuwe SpaceTourer (die ook leverbaar zal zijn als Peugeot Traveller en Toyota Proace) extra in het zonnetje te zetten. De SpaceTourer Hyphen is veel kleurrijker dan een seriemodel zou kunnen verdragen, maar hij dient dan ook alleen voor de show. Voor die van Genève, om exact te zijn.

Aircross-inspiratie

De ontwerpers hebben goed naar de Aircross gekeken. De kunststof omranding is gehuld in de kleur Moondust Dark mat en wordt geaccentueerd door geanodiseerde roodoranje details. Daaronder vind je 19 inch wielen met diamantglans.

Het model wordt aangedreven voor een 150pk sterke diesel, heeft een handgeschakelde zesbak en - het interessantst van allemaal - een inschakelbare vierwielaandrijving. Daarvoor ging Citroën aankloppen bij specialist Dangel. Dat bedrijf zorgt al decennia lang voor 4x4 conversies van de meest uiteenlopende modellen. We denken dan bijvoorbeeld aan een Peugeot 504. Maar in Frankrijk rijden ook behoorlijk wat vierwielaangedreven Berlingo’s rond waarin Dangel de hand heeft. Om alle componenten kwijt te kunnen, is ook de bodemvrijheid wat groter. Helpt ook bij het terreinvreten.