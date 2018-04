Is een BMW 320i uit 1995 € 50.000 waard?

Door: BV

Er is op het eerste zicht niet zo veel speciaals aan de BMW 320i die in Nederland wordt aangeboden. Z’n bouwjaar van 1995 is lang niet oud genoeg om als oldtimer te kwalificeren. En 150pk en achterwielaandrijving is wel prettig, maar nu toch niet van die aard dat je er heel exact € 49.950 voor zou uitgeven? Het interieur is een stofje en de auto had niet eens een beroemde eigenaar.

20 keer meer dan gebruikelijk

Wat dan de pittige vraagprijs van het model verklaart? Wel, hij heeft slechts 410 echte kilometers op de teller. Je mag hopen dat een vervanging van alle motor-, versnellingsbak- en transmissierubbers in de prijs inbegrepen is, want na 20 jaar stilstand geven die gegarandeerd de geest. En voor de rest… rustig aan voor de koper. Hij is nog niet eens ingereden. Misschien is die eer wel het twintigvoudige van de normale vraagprijs waard.