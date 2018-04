BMW M2 MotoGP Safety Car gaat voor goud

Door: ADD

BMW is duidelijk op de hoogte van de laatste trends in modeland. Als safety car voor de MotoGP draagt de nieuwe M2 namelijk volop goud. De velgen, remklauwen, flanken, motorkap, rolkooi, details in het interieur: allemaal glanzend goud.

Optische tuning

Snelle BMW's voor nog snellere tweewielers, dat is niets nieuws. Dit seizoen levert BMW al voor de 18de keer de safety car. De M4 Coupé die in 2015 in actie kwam, had waterinjectie. Deze Safety-M2 pakt echter niet uit met een of andere nieuwe techniek. Motor, versnellingsbak, differentieel - allemaal standaard. Al maakt dat geen watje van de M2. Zijn zescilinder beschikt over 370pk en sprint in 4,3 seconden naar 100.

BMW strooit bij de MotoGP kwistig met de opties die er op de M2 te krijgen zijn. Dat zijn er behoorlijk wat en allemaal komen ze van huisleverancier M-Performance. De instelbare sportophanging, het uitlaatsysteem, de spiegelkappen, diffuser, splitter, zijschorten, het alcantara sportstuur, carbon inlays… het komt allemaal recht uit de M-Performance catalogus. Een snellere auto levert al dat fraais niet op, een mooiere daarentegen...