Kia maakt stekkerhybride van Optima

Door: BV

Dat Kia na een gewone hybride ook een stopcontacthybride maakt van de Optima, is niet zo verwonderlijk. Dat het merk de auto op het Autosalon van Chicago voorstelt evenmin. De grote Zuid-Koreaan geniet in de VS een aanzienlijke populariteit. Maar dat het bedrijf ervoor kiest om z’n elektromotor te combineren met een dieselcentrale, dat is eerder uitzonderlijk. Het gros van de autobouwers kiest in zo’n geval immers voor een benzine en één van de hoofdredenen daarvoor de Amerikaanse aversie voor diesels. Een zaak die er de jongste tijd niet minder op is geworden.

43km elektrisch rijden

De 2-liter diesel wekt 154pk op en de elektromotor levert 68pk. De accuset heeft een capaciteit van 8,8 kWh (zo’n 60% meer dan de gewone Optima Hybrid) en dat is voldoende voor een elektrische autonomie van 43km. Is zowel de accu als de tank vol, dan rij je bijna 1.000km tot je weer moet tanken.

Hoe lang aan de stekker?

Het nieuwe batterijpakket is onder de achterbank geplaatst. Dan moet er niet zo veel koffer geofferd worden. Het loopt minder snel leeg, dankzij een 10 procent verbeterde recuperatie van remenergie. Volledig opladen duurt minder dan drie uur met een 240 Volt-oplader.