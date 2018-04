Zoals verwacht: Chevrolet Bolt wordt Opel Ampera-e

Door: BV

Chevrolet koos geen autosalon, maar een elektronicabeurs om de Chevrolet Bolt voor te stellen. Autobouwers hebben zich immers in het hoofd gestoken dat we in de toekomst op dezelfde manier naar een auto kijken als naar een laptop of een GSM. Maar dat is even naast de kwestie. Want de Bolt wordt voor zo’n $ 35.000 wel een geheel elektrische auto die bruikbare prestaties zal combineren met een actieradius van 320km.

Ook als Opel

Dat Chevrolet in Europa z’n staart introk, lijkt dan niet zo’n goed nieuws. Maar de Bolt komt wel naar Europa. Op het Autosalon van Genève staat hij immers als Opel. Met een aangepaste grille als voornaamste uiterlijke aanpassing. Dat hadden we al voelen aankomen.

Over de Chevrolet werd ook nog gezegd dat hij plaats biedt aan vijf personen en dat z’n koffer normaal is voor een auto van dit formaat (480l), ondanks de aanwezigheid van een flinke accu. Over de Opel wordt nog niet uitgeweid, maar dat wordt vanzelfsprekend net hetzelfde.

Ampera-e

Van de Chevrolet Volt werd destijds ook een Opel Ampera gebouwd, maar die auto was z’n tijd misschien wat te ver vooruit en werd dan ook geen succes. De naam wordt nog eens opgediept voor deze nieuweling. De kleine ‘e’ maakt duidelijk dat hier geen brandstoftank meer aanwezig is. Of z’n Amerikaanse prijs min of meer gehandhaafd blijft, is nog onbekend.