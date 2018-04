Lexus LC 500 ook als hybride

Door: BV

Geen hybride, klonk het nog toen Lexus de zinnenprikkelende LC 500 voorstelde. Wel dus. Want op het Autosalon van Genève staat de CL 500h. Die ruilt z’n 477pk sterke 5.0l V8 voor een hybride aandrijflijn. Welke? Wel, daar willen de Japanners natuurlijk nog niet al te veel over kwijt. Het heet Lexus Multi Stage Hybrid System, maar dat is nu eens echt een schijfje gebakken lucht. Smaak kan je er niet uithalen. Speculeren eens te meer. Is het de opgekittelde aandrijfcombinatie van de GS 450h die onder de kap komt? Of die van de LS 600h? Nog even wachten…