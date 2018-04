Pagani Huayra BC eert... Ferrari-verzamelaar?

Door: BV

Als Huracio Pagani een supercar uitbrengt dan weet je op z’n minst dat het iets aparts wordt. De Pagani Zonda oogt tegenwoordig - naast de Huayra - al eerder bescheiden. Over schoonheid kan je discussiëren natuurlijk, en de nieuwe Pagani Huayra BC biedt op dat vlak nog een hoop meer stof. Want ja, de BC gaat erover. Op meer dan één vlak.

Wie is Benny Caiola?

De letters BC in de naam staan voor Benny Caiola. Dat was een Italiaanse vastgoedmagnaat die in 2010 op 79-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De man had een bijna onuitputtelijke geldvoorraad en een grote liefde voor snelle auto’s. Hij is in automobielmiddens vooral bekend om z’n Ferrari-collectie. Die was immens. Maar Benny was ook de eerste klant die bij Pagani een bestelling plaatste. Eén van vele… en een flinke duw in de rug van zo’n nieuw sportwagenbedrijf. Logisch dus dat Pagani vindt dat ze er heel wat aan te danken hebben.

Prestaties

Deze bijzonder excentrieke gelimiteerde oplage van de Huayra draagt daarom de naam van de Italiaan. Maar de aankleding is er niet louter om je netvlies in shock te krijgen. Het brengt ook allemaal wat op. Zo is er 132kg geloosd terwijl de 6-liter V12 (van AMG) met twee turbo’s nu 800pk en 1.098Nm opwekt. 100pk meer dan ervoor. De zeventrapstransmissie van fabrikant Xtrac werd nòg sneller. Die wisselde al van verzet in een bliksemsnelle 150 milliseconden, maar is nu nog eens dubbel zo snel.

Al die cijfertjes hierboven werken samen om de Huayra BC in minder dan 3 tellen naar de 100 te stuwen. En je kan doorstomen tot 370km/u.

En de prijs?

Pagani zal niet meer dan 20 stuks van deze excentrieke sportauto in het leven roepen. Elk exemplaar kost € 2,3 miljoen. Maar je hoeft geen voorschot op je erfenis te vragen. Elk exemplaar is al gereserveerd. Pagani brengt er wel eentje mee naar het Autosalon van Genève.