Nieuwe Renault Megane Grandtour met vierwielbesturing

Door: BV

Renault heeft de eerste twee plaatjes gelost van de nieuwe Megane Grandtour, de break-versie van de populaire middenklasser van het merk. Die debuteert volgende week op het Autosalon van Genève. Veel extra informatie is er nog niet. Die zoeken de Fransen wellicht nog samen.

4Control

Maar één stukje extra informatie krijgen we wel al achter de kiezen. Het model zal uitgerust worden (optioneel, vanzelfsprekend) met 4Control. Dat is de vierwielbesturing die Renault ook al aanbiedt op de Renault Talisman en Renault Espace (en ons in geen van beide gevallen kon overtuigen).