Zo ziet de nieuwe Renault Scenic eruit!

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Renault een nieuwe Megane Grandtour voor. Maar dat is niet de enige nieuwigheid die de Fransen in petto hebben. Het bedrijf zal er ook een compleet nieuwe Scenic voorstellen. Op hetzelfde onderstel als die Mégane trouwens. Dat is altijd al zo geweest.

Foutje

Renault zette zelf een eerste foto van het model online terwijl dat nog niet de bedoeling was. Hij stond er maar heel even, maar het was genoeg. En daardoor kunnen we, vroeger dan voorzien, al onze blik over de nieuwe lijnen van het volumemodel laten dwalen. En nieuw zijn ze zeker, die lijnen. Het design is geïnspireerd op de R-Space concept car (waar je hier alles over vindt). Update: 2 extra officiële foto's

Op Mégane-basis

Gegevens zijn er niet, maar omdat het recept voor de Scénic maar weinig geheimen meer bevat, kunnen we enkele voorspellingen doen. In de middenconsole zal de interface zitten voor Renaults nieuwste R-Link 2 infotainmentsysteem (hopelijk al wat verbeterd ten opzichte van de Talisman). En onder de kap komen dezelfde motoren als bij de Mégane. Op de topmotoren na, denken we, want zo’n MPV dat luistert van nature toch wat meer naar hoofd dan naar hart. Al lijkt Renault erop gebrand dat te veranderen…