Rimac Concept_One gaat in productie met 1000+ elektrische pk's

Door: BV

Komt de hypercar van de toekomst uit Kroatië? Als het van Mate Rimac afhangt wel. En hangt zijn naam erop. De man heeft overigens tijd om nog eens op z’n smoel te gaan en weer overeind te krabbelen. Hij is nog geen 30 lentes jong.

Concept cars van Rimac kregen we in 2011 en 2014 al te zien. En nu is de auto productierijp. Op het Autosalon van Genève gaat het doek er van af.

Hoe veel vermogen zei u?

De Rimac tapt z’n accu’s leeg met vier elektromotoren. Eentje voor elk wiel. Samen goed voor maar liefst 1.089pk en evenveel trekkracht als een locomotief. Zo maar eventjes 1.600Nm. Elektronica houdt dat allemaal in de hand, want de fabrikant beweert dat het eenvoudigweg niet anders kan. Geen mens kan fysiek gezien voldoende snel reageren.

En de prestaties?

De Concept_One (Rimac behoudt de naam voor de productieversie) lanceert zichzelf naar 100km/u in 2,6 seconden. 200 is er na 6,5 tellen, 300 na 14,2 seconden. En bij 355km/u is het welletjes. De Ferrari LaFerrari, McLaren P1, en Porsche 918 Spyder krijgen het er benauwd van.

Slechts 8 stuks

Serieproductie… eigenlijk moet je dat met een flinke schep zout nemen. Rimac zal er niet meer dan 8 bouwen. En die zullen elk miljoenen kosten.