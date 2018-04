De snelste Ford Fiesta ooit: ST200

Door: ADD

Naast de nieuwe GT en de gelifte Kuga heeft Ford nog een kleine verrassing (letterlijk dan) voor ons in petto op het Autosalon van Genève: de krachtigste Ford Fiesta ooit in serieproductie: de ST200.

200pk rond



Met een kleine upgrade van de motor verbetert Ford de prestaties van de 1.6-liter turbobenzine van 182pk tot exact 200pk. Het koppel stijgt van 240 Newtonmeter naar 290. Danzij de overboost-functie zijn gedurende 20 seconden zelfs 215pk en 320NM mogelijk.

De 200 ST sprint zo in 6,7 seconden naar 100km/u en zijn topsnelheid ligt op 230km/u. Beide waarden zijn beter dan bij de normale ST – zij het slechts lichtjes. De ‘gewone’ ST heeft 6,9 seconden nodig en haalt 220 km/u.

Vergelijkbare prestaties

Geschakeld wordt er met de bekende manuele zesbak, voor een betere passage zorgt een kortere eindoverbrengingsverhouding van 3,82 naar 4,06. De Fiesta sprint 0,1 seconde sneller dan de Opel Corsa OPC en net zo snel als de Renault Clio RS. Wat de maximumsnelheid betreft, zijn ze alle drie aan elkaar gewaagd.

Rijplezier ten top

De Fiesta ST is met zijn voorwielaandrijving vooral door zijn verbazingwekkend dynamisch rijgedrag populair. De besturing is directer, de vering harder en de remmen pakken beter dan de normale Fiesta. Vanaf juni 2016 zal de ST200 geproduceerd worden en kort daarna komt hij op de markt. Zijn prijs? Daarover is Ford nog niet loslippig.