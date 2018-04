Audi SQ7 is 's werelds krachtigste diesel-SUV

Door: BV

Audi heeft het doek getrokken van de SQ7. Dat wordt de krachtigste SUV met dieselmotor ter wereld. Een zaak die niet alleen te danken is aan z’n aanzienlijke slagvolume van 4 liter (verspreid over 8 cilinders). Ze is in erg grote mate de verdienste van een nieuwe, elektrische turbo. Die spint op tot 70.000 toeren zonder dat die de gebruikelijke uitlaatgasdruk nodig heeft. Dat betekent dat de trekkracht en het vermogen onmiddellijk ter beschikking zijn.

Hoe sterk is de Audi SQ7?

Wel, héél sterk. De turbodiesel wekt 435pk op. Maar z’n trekkracht is nog belangrijker. Die piekt op zo maar eventjes 900Nm. En ze is er al bij een onvoorstelbaar lage omwentelingssnelheid van 1.000tpm. Bovendien belooft Audi dankzij de nieuwe technologie ook lagere verbruiks- en emissiecijfers. Een gemiddelde van 7,4l/100km en een CO2-afgifte van 192 g/km om precies te zijn?

Hoe snel is de Audi SQ7?

De topsnelheid wordt door een begrenzer afgeregeld. Die roept het geweld een halt toe bij 250km/u. En voorlopig er geen extra betaaloptie om van die beperking af te geraken. De Duitsers vinden het door de massa van de Q7 dan blijkbaar echt wel welletjes. De acceleratie naar 100km/u gaat in 4,8 seconden met dank aan Quattro vierwielaandrijving (nog van het permanente type) en een nieuw ontwikkelde achttrapsautomaat.