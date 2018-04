Mercedes presenteert AMG light van E-Klasse

Door: BV

Tegenwoordig houdt Mercedes er meerdere AMG-versies van z’n modellen op na. Tot wel drie. En de uitbreiding gebeurt naar onderen toe. Bij de nieuwe Mercedes E-Klasse is het de eerste die in de catalogus verschijnt. Met ’43 AMG’ op de kofferklep, net als bij de SLC en C-Klasse Coupé.

3.0l V6 met twee turbo’s

Dat is wat onder de kap zit. Net als bij de voorbeelden die in bovenstaande paragraaf werden aangehaald. Maar om het extra gewicht van de E-Klasse te compenseren, wordt er toch net iets meer vermogen uit genepen. 401pk in plaats van 367pk. Naast een identiek koppel van 520Nm. Een negentrapsautomaat is standaard, net als vierwielaandrijving.

Hoe AMG is een AMG light?

Wel, als het op de prestaties aankomt, hoef je je in elk geval niet te schamen. De top wordt afgeregeld op 250km/u en de sprint naar 100 is verleden tijd in maximaal 5 seconden.

Kijk naar de remmen

Mercedes strooit met AMG-kits en accessoires dat het een lieve lust is. Daardoor is het hoe langer hoe moeilijker om een ‘echte’ AMG te herkennen. Wie zo’n E 43 AMG wil onderscheiden van de fakers, kijkt het best meteen naar de remmen. Die zijn met een diameter van 360mm (vooraan) immers een stuk groter dan die van een normale Mercedes E-Klasse. Er zijn natuurlijk ook uitlaatstukken, bumpers en velgen, maar op de kleine onderlinge verschillen moet je daar langer studeren.