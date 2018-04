Toyota werkt de GT86 bij

Door: BV

In de herfst lanceert de grootste autobouwer ter wereld een opgefriste GT86. De vernieuwde sportwagen van het Japanse merk wordt deze maand voorgesteld op het Autosalon van New York.

Extra vermogen?

Of de Toyota GT86 extra vermogen krijgt, is de vraag die meteen op ieders lippen brandt. Het chassis van de 2+2 laat immers al van meet af aan voelen heel wat meer aan te kunnen. Maar het Japanse merk rept met geen woord over de krachtbron.

Verbeterde kwaliteit

Aan de binnenkant kunnen we wel uitkijken naar een verbeterde materiaalkeuze en extra’s als zetels die in Alcantara zijn uitgevoerd. Er wordt ook rijkelijk gebruik gemaakt van sierstiknaden in contrastkleurtjes.

Aan de buitenzijde wil de nieuwe GT86 wat sportiever ogen met een onder meer een grotere luchthapper en hertekende led-koplampen en richtingaanwijzers en aangepaste bumpers. En er is natuurlijk nieuw lichtmetaal.

Fijner weggedrag

Er viel niet veel aan te merken op het weggedrag van de GT86. Maar Toyota belooft een nog meeslepender rijgedrag, dat op het conto staat van een nieuw afgestelde ophanging.