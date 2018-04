Dit kosten vervangonderdelen voor de Porsche 918 Spyder

Dat onderhoud van een supercar ook meestal supercarprijzen vergt, kan je je wel voorstellen. Maar wat is dat exact? En hoeveel kost een vloermatje bijvoorbeeld? In tegenstelling tot de catalogusprijs, is dat veel moeilijker te achterhalen. Maar van de Porsche 918 Spyder zijn enkele belangrijke tarieven via Reddit op internet verzeild.