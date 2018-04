Mercedes presenteert E43 AMG

Door: BV

Niet één, maar wellicht twee of drie AMG-versies komen er van de nieuwe Mercedes E-Klasse. Deze E43 AMG is nog maar de eerste. Die doet het met een 3-liter V6 met twee turbo’s, een automaat met 9 verzetten en vierwielaandrijving.

De belangrijke cijfers

Net 400pk en een trekkracht van 520Nm. Gooi dat in een elektronisch gestuurde aandrijflijn en het is voldoende voor een sprinttijd van 4,6 seconden, terwijl de begrenzer de topsnelheid nog steeds op 250km/u houdt.

Specifieke uitrusting

De E heeft voor de gelegenheid specifieke 19-duimers gekregen waarachter grotere remmen schuilen. Wie goed speurt ziet ook verschillen in de bumpers. Maar je moet toch zo ongeveer naar de vier dubbele uitlaten kijken als je zeker wil zijn.

Wanneer komt hij

Mercedes toont de E43 AMG 4Matic voor het eerst op het Autosalon van New York later deze maand. Eind juni gaan de orderboeken open en in september is hij bij de dealer.