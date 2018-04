GLC Coupé is BMW X4 van Mercedes

Door: BV

Knipper twee keer met je ogen en je hebt dezer dagen een nieuwe Mercedes gemist. Het merk brengt aan de lopende band nieuwe modellen op de markt. Kwestie van zo snel mogelijk een product met ster op de neus te parkeren in zowat elke niche. Nu de GLC Coupé erbij komt, biedt het merk al bijna veertig verschillende modellen aan.

BMW X4 achterna

De GLC Coupé is vanzelfsprekend het antwoord op de X4 van rivaal BMW. De GLE Coupé is dat voor de X6. Het design volgt een erg gekend recept. De Mercedes is wel een beetje groter en lager dan de Beemer. 4,73m als lengtemaat is 8cm meer, terwijl een hoogte van 1,60m 4cm toegeeft.

Gekende motoren

We kunnen uitweiden over het interieur, maar dat is identiek aan dat van de GLC. Daar vind je hier dus alle uitleg al over. De motoren worden ook gewoon overgenomen. Er zijn er 8 in het totaal. Netjes gelijk gespreid over benzines en diesels. Onder de eerste categorie rekenen we ook een stopcontacthybride en een AMG die we één paragraaf lager nog eens extra toelichten. De basisuitvoeringen zijn de GLC 220 d en GLC 250 d 4Matic Coupé viercilinder-diesels met elk een vermogen van 170pk en 204pk. Verder is er vanaf de marktlancering in de herfst ook nog de 211pk sterke GLC 250 4Matic Coupé, een viercilinder-benzinemotor. Andere versies, steevast met 4Matic-vierwielaandrijving, volgen enkele maanden later.

Hybride

Een bijzondere vermelding verdient de GLC 350 e, de plug-in hybride. We kennen deze aandrijflijn al uit de C-klasse en ook in de GLC Coupé zijn de prestaties meer dan aardig. Niet moeilijk, met een systeemvermogen van 320 pk. De honderdsprint is geschiedenis na 5,9 seconden en de top bedraagt 235km/u. De uitstoot blijft daarentegen beperkt tot 64g/km. In theorie, omdat de SUV 30km elektrisch kan rijden (wat je er in de praktijk nooit uit krijgt, maar daar gaat het niet om, toch?).

Wil je nog sneller, dan moet je de GLC 43 AMG Coupé hebben. Onlangs is die auto nog voorgesteld als GLC (zonder coupé) en de cijfertjes kan je gewoon op deze nieuwe telg transplanteren. Een 3.0 liter V6 zorgt voor 367 pk en weet de auto in slechts 5 tellen naar de 100 te stuwen.