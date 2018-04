Audi R8 Spyder wordt 318km/u snel

Door: BV

De nieuwe Audi R8 Coupé is er alleen met een 5,2l V10, maar die kan je wel krijgen in twee smaken. Met 540pk of met 610pk als je een ‘Plus’ aan de naam laat toevoegen. Nu is de R8 Spyder er, maar die dakloze versie doet het zonder Plus. Voorlopig tenminste.

318km/u

Je hoeft nu niet meteen je hoed op te eten omwille van het tergend langzame acceleratievermogen van de R8 Spyder. Langer dan 4 tellen duurt de honderdsprint nog steeds niet. De topsnelheid bedraagt zo maar eventjes 318km/u. Daarvoor doe je overigens best het dak dicht. Een klusje dat maximaal 20 seconden vergt en met de druk op een knop kan uitgevoerd worden voor zover je niet sneller dan 50km/u rijdt. Wil je met het dak open toch een beetje uit de wind zitten, dan doe je best de ruiten omhoog. Ook de achterruit. Die is immers apart te bedienen en doet ook dienst als windvanger.