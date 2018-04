Minder cilinders en toch maakt Volvo Polestar snelste S60 / V60 ooit

Door: BV

Polestar, de huistuner van Volvo, is nu ook met het downsize-virus besmet. En dat betekent dat de S60 en V60 Polestar het nu met vier cilinders moeten stellen in plaats van zes. En laat ons wel wezen: die twee cilinders komen nooit meer terug.

E-Drive

De E-Drive benzinemotor van Volvo wordt als basis gebruikt. Een tweeliter die geen kubieke centimeter groter wordt door even bij Polestar langs te gaan. Inspuiting en turbodruk, dat is waar de performance-afdeling van het Zweedse merk op werkte. En laat ons wel wezen, er was al een degelijke basis. In het reguliere S60 / V60-gamma wekt die 2-liter ook al 306pk op. Polestar puurt er nu 367pk uit. Dat is meer dan de 350 die het uit de zescilinder wist te melken. En dit blok weegt natuurlijk ook nog eens 20kg minder.

Betere prestaties

Geen auto werd ooit langzamer van meer vermogen te combineren met minder gewicht. En beide Polestars worden dan ook weer wat sneller. De honderdsprint is achter de rug na 4,7 seconden. De topsnelheid blijft identiek: 250km/u, want begrensd.

Een achttrapsautomaat en minder slagvolume is dan weer wel goed voor het verbruik. Dat bleef bij de vorige versie boven 10l/100km, maar het zakt nu tot een liter of 8. De CO2-afgifte zakt van 231 naar 179g/km. Fiscaal scheelt dat een flinke slok op de borrel.