Wat is Pagani met de Huayra van plan?

Door: ADD

De 100 geplande Huayra hebben de Pagani-hallen in het Italiaanse San Cesario sul Panaro al verlaten. De opvolger van de Zonda is uitverkocht. Ook de 20 hardcore Huayra met de toevoeging BC zijn allemaal al beloofd. Nu komt er een nieuwe Huayra. Daarvan heeft de nicheconstructeur onlangs een kort filmpje gepubliceerd. Wat er te zien is? Details van een Huayra. En dan vooral: carbon, carbon en nog eens carbon.

Dakscoop

De speciale versie van de Huayra lijkt een blauw koolstofvezelkleedje te krijgen. Een bijzonderheid is een luchtinlaat op het het dak. Iets wat we tot nog toe niet eerder op een Huayra zagen, maar ons wel doet denken aan de legendarische Zonda Cinque.

Klant is koning

Ook van de Zonda bouwde Pagani tal van speciale uitvoeringen en unieke stukken op vraag van de klant. Zo gaat het ook met de Huayra. Het nieuwe model zal specifiek gebouwd worden voor de luxe dealer Refined Marques.

Huayra Roadster

Pagani liet wel al uitlekken dat de Huayra Roadster op het Pebble Beach Concours d'Elegance 2016 (21 augustus) zal gepresenteerd worden. Naar verluidt zouden al 75 van de 100 geplande Huayra Roadster besteld zijn.