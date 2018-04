Deze Subaru Impreza doet gemiddeld 180km/u op de openbare weg

Door: BV

Elk jaar wordt op het Britse Isle of Man de TT gereden. Lettertjes die staan voor Tourist Trophy. De meeste deelnemers aan de 60km lange race (in een lus) over de openbare weg verkiezen twee wielen, maar af en toe doet iemand het in een vierwieler.

Rallyrijder Mark Higgings bijvoorbeeld. Die wil een nieuw ronderecord neerzetten. Speciaal daarvoor is deze Subaru Impreza door specialist Prodrive geprepareerd. En dat betekent dat hij niet meer dan 19 minuten krijgt om het eiland rond te scheuren. De gemiddelde snelheid moet boven de 180km/u blijven. Subaru wint altijd: ook het huidige record staat op naam van een Impreza.