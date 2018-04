1 miljoen hybrides van Lexus

Door: BV

Lexus bracht z’n eerste hybride op de markt in april 2005. Inmiddels zijn we dus 11 jaar verder. En nu (pas) heeft het bedrijf z’n miljoenste exemplaar geleverd. Een gemiddelde dus van minder dan 100.000 stuks per jaar, al zijn de aantallen de jongste tijd flink hoger. Het miljoenste exemplaar ging naar een klant in Milaan. Die bestelde een NX 300h (waarvan je hier een test vindt). De baas van Lexus Europe vloog voor de gelegenheid speciaal over om de sleutels te overhandigen. Of de wereld nog CO2-profijt doet aan die specifieke hybride is daardoor al bij voorbaat twijfelachtig.