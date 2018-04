Deze Lamborghini Diablo SV uit 1999 heeft slechts 2km op de teller

Door: BV

De Diablo sierde menig slaapkamermuur in de nineties. En nu is de Lamborghini van voor Audi-bemoeienis voer voor verzamelaars. Ja de Duitsers hadden al het heft in handen toen de facelift werd voorgesteld in 1999, maar de ingrediënten zijn nog puur Lambo. Er werden 2.900 exemplaren van de Diablo gemaakt, dus ze zijn te vinden. Maar zo onberoerd als dit exemplaar… dat wordt moeilijk.

De Diablo SV is uitgerust met een 5,7l V12 die 530pk en 605Nm onder de kap. Ook vandaag nog erg respectabele cijfers. Er wordt exact een half miljoen dollar voor gevraagd, maar hij is dan ook nagelnieuw. Op de kilometerteller staan slechts 2 (twee!) kilometers.